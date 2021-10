Ihre ersten vier Bundesligaspiele haben die Volleyballerinnen des VC Neuwied nun bereits absolviert, an diesem Samstag folgt das fünfte für den Bundesligaaufsteiger, allesamt im Monat Oktober, beim Nachbarn VC Wiesbaden. Spielbeginn in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit in der hessischen Landeshauptstadt ist um 19 Uhr.