Auch in ihrem fünften Bundesligaspiel blieben die Volleyballerinnen des VC Neuwied ohne zählbaren Erfolg. Beim etablierten Erstligisten VC Wiesbaden waren die Deichstadtvolleys bei ihrer 0:3 (22:25, 20:25, 18:25)-Niederlage ohne echte Siegchance, auch wenn sie im ersten Durchgang lange Zeit an einer Überraschung, sprich dem zweiten Satzgewinn in der Erstklassigkeit, schnuppern durften.