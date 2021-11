Der VC Neuwied hat auch sein sechstes Spiel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen verloren. Gegen die Spitzenmannschaft der Ladies in Black Aachen gab es vor gut 300 Zuschauern in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums eine 0:3 (18:25, 23:25, 18:25)-Niederlage. Allerdings haben die Deichstadtvolleys erneut auch neue Erfahrungen und, wenngleich nur ganz kleine, positive Aspekte in den 70 Spielminuten am Samstagabend gesammelt.