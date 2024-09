Plus Simmern

BGV Simmern: Starker Start in die Rheinhessenliga

i Die erste Simmerner Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen will, setzt sich wie folgt zusammen: (hintere Reihe, von links) Alexander Farhutdinov, Valeri Schmidt, Waldemar Schmik, Alexander Beitinger, Ramadan Basali sowie (vordere Reihe, von links) Nak Lim, Vitalij Engel, Simon Jakobs, Jason Steinke und Waldemar Rollheiser. Es fehlen auf dem Bild Jan Dobbrunz, Alex Singer und Wjatscheslaw Bleich. Foto: Waldemar Rollheiser

Aufsteiger BGV Simmern ist mit drei Siegen in die Volleyball-Rheinhessenliga gestartet: In den ersten beiden Heimspielen gewann man souverän gegen den MTV Bad Kreuznach (3:0) und TuS Gaulsheim (3:1). Gegen den MTV gab es noch in den ersten beiden Sätzen einige Schwächephasen, dann hatte man mehr Stabilität.