Kirchberg

BGV Simmern feiert in seinem neuen „Zuhause“ in Kirchberg den ersten Saisonsieg

Der BGV Simmern (in Blau, beim Schlag Wjatscheslaw Bleich) hat in seinem neuen „Zuhause“ in Kirchberg den ersten Saisonsieg bejubeln können: Allerdings ging diesem Erfolg am Doppelheimspieltag in der Volleyball-Verbandsliga Süd auch eine klare Niederlage voraus.