Simmern

Zwei Heimspiele, drei Punkte: Der BGV Simmern hat in der Volleyball-Verbandsliga den vorletzten Tabellenplatz acht, der womöglich zum Klassenverbleib reicht, gefestigt. In Simmern gab es gegen den Tabellenfünften TSG Bretzenheim zuerst einen 3:2-Sieg, ehe der BGV danach in einem weiteren Fünf-Satz-Krimi dem neuen Tabellenführer SSVGH Idar-Oberstein mit 2:3 unterlag.