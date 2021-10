Nach der überraschenden Niederlage zum Saisonauftakt gegen den starken TV Wiesbach aus dem Saarland reisen die Westerwald Volleys am Sonntag zum Auswärtsspiel in der Volleyball-Oberliga nach Mainz. Dort geht es ab 16 Uhr gegen die TG Mainz-Gonsenheim III um Punkte. Die Landeshauptstädter waren ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison gestartet (0:3 gegen Walpershofen), haben aber am vergangenen Wochenende einen 3:2-Sieg gegen die VSG Saarlouis folgen lassen.