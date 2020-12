Feldkirchen

Die Volleyballer des TV Feldkirchen schlagen ab diesem Wochenende die Fortsetzung ihres Abenteuerromans „3. Liga Süd“ auf. Nach dem Abbruch der Saison 2019/2020, in der das Team vom Trainerduo Gunnar Monschauer und Ralph Roll bei normalem Verlauf dem Abstieg nicht mehr hätte entgehen können, half den Neuwiedern die Corona-Pandemie weiter. Nach etwas längerer Bedenkzeit nahm Feldkirchen das Angebot der Ligaleitung an, eine weitere Saison in der dritthöchsten deutschen Spielklasse antreten zu dürfen.