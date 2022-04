Eine schwierige, weil von Unterbrechungen und Terminschwierigkeiten geprägte Volleyballsaison geht für die Teams der SSG Etzbach in der Rheinland-Pfalz-Liga der Männer sowie in der Verbandsliga Nord der Frauen an diesem Samstag zu Ende – und zwar mit Entscheidungsrunden um Auf- beziehungsweise Abstieg.