Bad Salzig

Stand jetzt waren die zwei Worte, die Simon Feld in Bezug auf das Heimspiel in der Volleyball-Oberliga seines Vereins TV sebamed Bad Salzig gegen den TV Speyer II am Samstagabend oft benutzte. Weil der Sprecher und Spieler der Bad Salziger sehr wohl wusste, dass es mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen noch etwas ändern könnte. Und das tat es: Die Partie wurde nach Absprache zwischen den beiden Vereinen abgesagt, da sich sowohl der Rhein-Hunsrück-Kreis immer mehr Richtung „Rot“ bewegt hat im Laufe des Wochenendes als auch Speyer, das eine kreisfreie Stadt ist.