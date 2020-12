Bad Salzig

Auch die Volleyballer hatten eine lange Pause nach dem Abbruch der Saison durch die Corona-Pandemie. Und die spielt natürlich auch vor dem Start am Wochenende eine Rolle. Auch beim Oberligisten TV sebamed Bad Salzig. Aber der darf zumindest spielen, während in den Rheinland-Pfalz-Ligen und Verbandsklassen der Saisonstart aufgrund der Verlängerung der Corona-Verordnungen im Land verschoben wurde und damit zum Beispiel die im Volleyball üblichen Doppel-Heimspieltage nicht möglich seien, wie es beim Verband heißt. In der Oberliga gibt es immer nur ein Spiel pro Tag – und da steht für die Bad Salziger am Sonntag um 16 Uhr die Partie beim VC Mainz an.