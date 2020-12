Bad Salzig

Zwei Spiele, zwei Siege. Und nun ein durchaus machbares Heimspiel am Samstagabend um 19 Uhr in der Bopparder Großsporthalle gegen den Aufsteiger TV Bliesen II vor der Brust: Der TV sebamed Bad Salzig steht kurz vor einem perfekten Start in die Saison der Volleyball-Oberliga. Aber: Das Heimspiel vor einer Woche gegen den VC Lahnstein hat gezeigt, dass es noch einiges zu tun gibt für das Team um Trainerin Laura Hammes.