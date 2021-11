Die Reise ins Saarland mit Übernachtung zwischen zwei Spielen in Neunkirchen hat dem Volleyball-Oberligisten TV sebamed Bad Salzig zwei Niederlagen eingebracht, einmal aber zumindest noch einen Punkt. Die Partie am Samstag bei der VSG Saarlouis wurde mit 1:3 (18:25, 25:14, 21:25, 21:25) verloren, am Sonntag beim TV Walpershofen war es noch knapper beim 2:3 (25:23, 25:21; 11:25, 14:25, 15:17). Mit sieben Punkten rutschten die Bad Salziger auf den vorletzten Tabellenplatz ab.