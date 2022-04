Zwei Siege und der starke vierte Tabellenplatz am Ende der Volleyball-Oberliga: Es war ein sehr gutes Wochenende für den TV sebamed Bad Salzig mit dem 3:1 (25:23, 25:19, 21:25, 25:11) gegen den Dritten TV Walpershofen in Emmelshausen und dem 3:0 (25:13, 25:18, 25:11) gegen Schlusslicht TV Limbach. Garniert wurde das Ganze noch mit dem klasse Auftritt der U18, die sich am Sonntag bei der Regionalmeisterschaft das Ticket für die DM Mitte Mai sicherte (Bericht folgt).