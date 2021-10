Bad Salzig spielt nach kurzer Pause in Mainz

Volleyball-Oberligist TV sebamed Bad Salzig hatte etwas Zeit, die 1:3-Auftaktniederlage daheim vom 25. September gegen den TSV Speyer II aufzuarbeiten. Nun soll am Samstag um 20 Uhr beim VC Mainz der erste Sieg her. Ein Vorteil dabei für die Gäste: Mainz hat bislang noch keine Partie absolviert.

„Wir fahren als Favorit nach Mainz“, sagt Bad Salzigs Sprecher und Spieler Simon Feld, „wir wollen insbesondere durch hohen Aufschlagsdruck und gute Blockarbeit punkten. Im Training haben wir an der Abwehr gearbeitet, die gegen Speyer vielleicht unser Schwachpunkt war.“ Ansonsten war es in der Emmelshausener Großsporthalle, die aktuell als Ausweichort für die Bad Salziger dient, da in Boppard Arbeiten unter anderem an der Deckenbeleuchtung stattfinden, eine ausgeglichene Partie. Mit dem besseren Ende für die Gäste. Das wollen die Bad Salziger in Mainz ändern und die ersten Punkte einfahren. Außer Jan Thielmann sind alle an Bord, Thielmann fehlt aus beruflichen Gründen. mb