Bad Salzig

Bad Salzig: Spiel wegen Corona abgesagt

Nun hat es auch den Volleyball-Oberligisten TV sebamed Bad Salzig erwischt: Durch einen Corona-Fall in den eigenen Reihen, der vergangene Woche bei der Reise ins Saarland mit der Partie in Bliesen dabei war, wird die Partie am Samstagabend gegen den TV Limbach nicht stattfinden.