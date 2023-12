Plus Germersheim Bad Salzig revanchiert sich bei Germersheim Die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig haben sich mit einer starken Leistung bei der TS Germersheim für die glatte Heimniederlage zum Saisonstart revanchiert und dieses Mal ihrerseits mit 3:0 (25:23, 25:20, 25:20) gewonnen. Damit festigten die Bad Salziger im letzten Spiel des Jahres mit nun starken 27 Punkten Tabellenplatz drei hinter Wiesbach und Spitzenreiter Saarlouis.

Das Führungsduo gab sich ebenfalls kein Blöße und fuhr drei Punkte ein, sodass es mit folgender Konstellation in die Winterpause geht, die für Bad Salzig am 13. Januar in Langenlonsheim beim VSC Spike Guldental endet: Ganz vorne steht Saarlouis (33 Punkte aus 12 Spielen), dann folgt Wiesbach mit 28 Zählern, ...