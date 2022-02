Bad Salzig

Bad Salzig: Nach 3:0 ist schon Schluss im Saarland

Die kleine Klassenfahrt ins Saarland, wie die Oberliga-Volleyballer des TV Bad Salzig die Doppelaufgabe mit Übernachtung im Saarland beim TV Bliesen II und beim TV Wiesbach wurde am Ende noch kleiner als gedacht, denn die zweite Begegnung in Wiesbach wurde wegen Corona-Fällen vom Gastgeber abgesagt. Die erste in Bliesen fand statt und die gewann Bad Salzig nach 65 Minuten mit 3:0 (25:23, 25, 25:23).