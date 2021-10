Bad Salzig

Bad Salzig: Krankenlage hat sich entspannt

Nach der krankheitsbedingten Absage in der Vorwoche geht es für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig am Samstagabend (19 Uhr) in der Großsporthalle Boppard weiter: Das Heimspiel gegen den TV Bliesen II steht an – und es sollte über die Bühne gehen.