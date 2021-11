Bad Salzig

Bad Salzig ist zu Gast bei Bekannten

Am heutigen Samstag geht es für den TV sebamed Bad Salzig in der Volleyball-Oberliga nach Ransbach-Baumbach zu den Westerwald Volleys, wo ab 19 Uhr ein Treffen alter Bekannter ansteht. So spielten beispielsweise Tobias Bretz und Simon Krippes schon für Bad Salzig. „Es wird schwer, aber wir freuen uns sehr auf dieses Spiel“, sagt Bad Salzigs Sprecher Simon Feld.