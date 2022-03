Bad Salzig: Guter Start beim 1:3 in Wiesbach

Die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig haben ihr Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TV Wiesbach mit 1:3 (25:22, 23:25, 19:25, 17:25) verloren. Im Gesamtklassement konnten sie das ganz gut verschmerzen, denn der Klassenerhalt ist so oder so gesichert beim Sechsten, der bei 23 Punkten verharrt. Wiesbach liefert sich mit den Westerwald Volleys einen Kampf um den Titel, momentan trennen beide zwei Punkte.

In Wiesbach hatte Bad Salzig einen guten Start, wie Sprecher Simon Feld seinen Teamkollegen attestierte: „Die Jungs haben stark angefangen und sich den ersten Satz erkämpft. Im zweiten Satz war es knapp, wir waren in Führung, haben den Satz aber durch zu viele Aufschlagfehler verloren.“ Der Durchgang ging mit 25:23 an die Gastgeber, die nun immer stärker wurden. Vor allen Dingen der Wiesbacher Block war kaum noch zu überwinden. „Uns haben die Ideen gefehlt und wir haben rund 20 Bälle sinnlos in den Block geballert“, sagte der noch verletzte Feld: „Letztendlich war es ein verdienter Sieg für Wiesbach.“ mb