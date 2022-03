Die Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig haben die einzige Partie in der Oberliga am Wochenende gewonnen. Mit 3:1 (20:25, 25:22, 25:21, 25:20) siegten sie beim TSV Speyer II. Die Gäste rückten als Tabellensiebter bis auf zwei Punkte an die Drittliga-Reserve heran und haben sogar noch zwei Spiele weniger absolviert. 20 Punkte sind es für Bad Salzig nun nach dem 7. Sieg im 14. Spiel.