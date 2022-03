Zwei Spiele waren angedacht, es wurde nur eines für den Volleyball-Oberligisten TV sebamed Bad Salzig, da Sonntags-Gegner TV Walpershofen absagte. So ging zumindest am Samstagabend die Begegnung in der Bopparder Großsporthalle gegen die VSG Saarlouis über die Bühne. Bad Salzig gewann sie mit 3:1 (22:25, 25:16, 25:17, 25:14).