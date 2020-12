Mainz

Der TV sebamed Bad Salzig hat einen gelungen Start in die Saison der Volleyball-Oberliga gefeiert: Mit 3:0 (25:20, 27:25, 25:23) siegten die Gäste beim VC Mainz. Vor leeren Rängen übrigens, denn Zuschauer waren coronabedingt nicht zugelassen in der Landeshauptstadt. Wie das am kommenden Samstag um 19 Uhr in der Bopparder Großsporthalle gegen den Derbyrivalen VC Lahnstein sein wird, ist noch nicht abschließend geklört. „Wir bekommen da am Montag Bescheid“, sagt Bad Salzigs Sprecher und Spieler Simon Feld.