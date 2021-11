Bad Salzig feiert den ersten Sieg

„Gegen schwache Bliesener konnten wir endlich jubeln“, freute sich Bad Salzigs Sprecher und Spieler Simon Feld. Der bescheinigte den Bad Salzigern eine konstant gute Partie auf allen Positionen, alle drei Sätze gingen in Boppard klar an die Gastgeber. Es war zwar eine starke Leistung im Kollektiv, aber Feld hob doch zwei Akteure heraus: „Bjarne Giersch als Diagonalangreifer und Maura Ebner als Zuspieler haben ein herausragendes Spiel gemacht.“ Mit den ersten drei Punkten kletterten die Bad Salziger auf den drittletzten Tabellenplatz. Die nächste Partie steht erst am Sonntag, 14. November, (14 Uhr) an, dann geht es zum Schlusslicht TV Limbach. mb