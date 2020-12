Walpershofen

Der TV sebamed Bad Salzig hat in der Volleyball-Oberliga ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Und was für eines: Beim Tabellenzweiten TV Walpershofen gewannen die Bad Salziger mit 3:2 (25:13, 16:25, 25:23, 23:25, 15:11) und rückten auf den fünften Platz vor. Zwei Tage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz acht drei Punkte. Den belegt Wiesbach, das am letzten Spieltag in Boppard zu Gast ist.