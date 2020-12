Bad Salzig

Das Konzept im ersten Spiel ist aufgegangen beim Volleyball-Oberligisten TV sebamed Bad Salzig, der 3:0-Sieg beim VC Mainz ließ aber noch Luft nach oben. Am Montag bekamen die Bad Salziger dann auch die frohe Kunde, dass ihr Hygienekonzept aufgegangen ist und sie zum Derby gegen den VC Lahnstein am Samstagabend (19 Uhr) in der Bopparder Großsporthalle sogar Zuschauer begrüßen dürfen – und zwar 100.