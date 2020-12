Bad Salzig

Die erste Saisonniederlage bei den Oberliga-Volleyballern des TV sebamed Bad Salzig war eine deftige. 0:3 bei der VSG Saarlouis und so ziemlich alles falsch gemacht, was falsch zu machen war. Deswegen heißt es jetzt bei den Bad Salzigern vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend um 19.30 Uhr bei der TS Germersheim: alles auf Anfang.