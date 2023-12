Ausgerechnet im Chaos gelingt Satzgewinn: Westerwald Volleys verlieren hochklassiges Spiel gegen BEG United

In den vergangenen beiden Jahren wurde das Gewinnen fast schon zur lästigen Routine für die Westerwald Volleys. Weder in der Volleyball-Oberliga noch eine Etage höher, in der Regionalliga, konnten die Gegner den Kombinierten aus SC Ransbach-Baumbach und BC Dernbach/Montabaur auch nur ansatzweise auf Augenhöhe begegnen. Diese Zeiten sind seit dem Aufstieg in die Dritte Liga vorbei. Was gut sei, wie Spielertrainer Alexander Krippes findet, obwohl er nur ungern Spiele verliere.