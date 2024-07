Plus Dernbach

Aus im Halbfinale nach Matchball: WWV-Talent Simon Trefflich verpasst die Beach-DM nur ganz knapp

i Simon Trefflich von den Westerwald Volleys (Foto) fand in Leo Egloff aus Mainz einen starken Beach-Partner. Beide verpassten bei der Landesmeisterschaft in Dernbach das Finale denkbar knapp. Foto: Peter Wanschura

Die Qualifikation für die Teilnahme an der deutschen Beachmeisterschaft der Altersklasse U 19 war am Strand des Beach Clubs Dernbach/Montabaur heiß umkämpft. Am Ende sicherte sich nicht unerwartet Jean-Christophe Filippidis (TGM Mainz-Gonsenheim), amtierender Deutscher Beachmeister in der U 18, mit seinem Zwillingsbruder Alexander die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und damit das Ticket für die U 19-DM, die in Laboe ausgetragen wird.