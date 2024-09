Plus Ransbach-Baumbach/Dernbach

Auftakt in Wirges: Frauen der Westerwald Volleys wollen hoch hinaus – Männer-Reserve startet auswärts

i Weiterhin zum Team der Westerwald Volleys gehören Maren Zampino (links) und Elzbieta Kokoszka (rechts, aktuell in Babypause). Foto: Andreas Hergenhahn

Während die erste Männermannschaft der Westerwald Volleys noch mitten in der Vorbereitung steckt und erst am Samstag, 5. Oktober, mit einem Heimspiel gegen die Freien Turner 1844 Freiburg II (19 Uhr, Sporthalle Ransbach-Baumbach) in ihre zweite Saison in der Dritten Liga startet, melden sich die anderen Teams der Volleyball-Spielgemeinschaft aus Ransbach-Baumbach und Dernbach bereits an diesem Wochenende im Spielbetrieb zurück.