Auch die Partie des FC Wierschem am zweiten Spieltag der Abstiegsrunde in der Regionalliga Südwest der Volleyballerinnen ist Corona-bedingt abgesagt worden. Das ursprünglich für Sonntagnachmittag angesetzte Heimspiel gegen den TSV Auerbach konnte nicht planmäßig stattfinden, da am Samstag eine FCW-Volleyballerin positiv auf Covid-19 getestet wurde, am Donnerstagabend aber noch mit den Teamkolleginnen trainiert hatte.