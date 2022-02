Auch der USC Münster ist gegen den VC Neuwied klarer Favorit

Die Spielehatz setzt sich für die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied ungebremst fort. Am frühen Montagmorgen kehrten die Deichstadtvolleys von ihrer Tournee in den Nordosten des Landes nach Schwerin und Potsdam zurück. Bereits am Mittwochabend (Spielbeginn: 19 Uhr) steht die Mannschaft von VCN-Trainer Dirk Groß wieder am Netz. In der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied ist dann der USC Münster zu Gast, ehe am Samstag dieser Woche als nächster etablierter Bundesligist der VfB Suhl in der Deichstadt auflaufen wird.