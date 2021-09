Alle Mannschaften der LAF Sinzig setzen notgedrungen in der nächsten Saison aus

Angesichts des Ausmaßes der Flutkatastrophe an der Ahr und der zu erwartenden Konsequenzen haben die LAF Sinzig nicht lange gezögert. Nur wenige Tage nach der Flut hat Vorstandsbeisitzerin Melanie Deurer gleich eine Mail an den Volleyballverband geschickt mit der Bitte, alle Mannschaften der LAF in der kommenden Saison aussetzen zu lassen. Ein Anliegen, dem der Verband sofort und anstandslos nachgekommen ist. Die zwölf Mannschaften nehmen nun in der nächsten Saison nicht am Spielbetrieb teil, teil, behalten aber ihre Ligazugehörigkeit.