Alexander Krippes sieht Fortschritte

In der noch jungen Spielzeit der Volleyball-Oberliga kommt es am Samstag ab 16.30 Uhr in der Speyerer Osthalle zum Aufeinandertreffen des aktuellen Spitzenreiters TSV Speyer II und den Westerwald Volleys. Die Pfälzer haben durch einen Doppeleinsatz am vergangenen Wochenende vier Spiele absolviert und bei bisher einer Niederlage gegen den TV Walpershofen Rang eins erobert. Unter dem erfahrenen Trainer Andreas Holstein haben sich die Gastgeber sehr positiv entwickelt und zählen neben dem TV Wiesbach zu den Meisterschaftsanwärtern. „Es erwartet uns eine top motivierte Mannschaft und es wird schwer sein, in Speyer Punkte zu entführen“, ist sich WWV-Trainer Alexander Krippes.sicher.