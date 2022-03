Alexander Krippes: Sehe uns nicht im Abstiegskampf – Der Spielertrainer der Westerwald Volleys im Interview

Er hat fünf Jahre lang für die TGM Mainz-Gonsenheim in der 2. Bundesliga Volleyball gespielt, die Regionalliga Südwest kennt Alexander Krippes hingegen nur vom Hörensagen. Das wird sich in der nächsten Runde ändern, denn als Spielertrainer ist Krippes mit seinen Westerwald Volleys am Wochenende aufgestiegen. Im Interview blickt er auf eine „coole Saison“ zurück, die „kein Kulturschock“ war, und schaut voraus auf das, was für die Kombination aus SC Ransbach-Baumbach und BC Dernbach/ Montabaur folgt.