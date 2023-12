Heimspiele haben die Volleyball-Oberligateams des VSC „Spike“ Guldental am heutigen Samstag. In der Sporthalle in Langenlonsheim empfangen die VSC-Frauen um 16 Uhr den TuS Heiligenstein, ehe um 20 Uhr die Männer auf den TSV Speyer II treffen. Beide VSC-Teams brauchen Punkte für den Klassenverbleib.