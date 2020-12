Andernach

Der Traum vom Titel lebt weiter: Die Volleyballerinnen des FC Wierschem haben ihr erstes „Heimspiel auswärts“ in der Andernacher Realschulhalle gegen Mitaufsteiger TSV Hanau mit 3:1 (25:23, 21:25, 25:23, 25:12) gewonnen und so die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest vor der VSG Saarlouis verteidigt. Auch die Saarländerinnen gewannen ihre Nachholpartie aus der 13. Runde 3:1 gegen Eintracht Frankfurt und liegen bei nur noch zwei ausstehenden Partien weiter einen Punkt hinter den Maifeld Volleys.