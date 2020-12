Andernach/Neuwied

Mit einer Woche Verzögerung soll die Premiere endlich über die Bühne gehen: Nach dem aufgrund der Corona-Auflagen abgesagten Spiel bei der TG Mainz-Gonsenheim startet die SG Mittelrheinvolleys, ehemals SG VC Neuwied/DJK Andernach, an diesem Samstag ab 19 Uhr in die Saison 2020/2021 der Regionalliga Südwest. Die Volleyballerinnen sind in der Andernacher Realschulsporthalle Gastgeberinnen der proWin Volleys TV Holz II, dem Mitaufsteiger aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.