Der VC Neuwied hat die zweite Zuspielerin für seinen Kader der Saison 2021/2022 in der 1. Volleyball-Bundesliga unter Vertrag genommen. Das hat der Verein in einer Pressemeldung veröffentlicht. Neben der US-Amerikanerin Isabelle Marciniak, die bei den Deichstadtvolleys bereits in der Zweitliga-Meistersaison als Spielmacherin zu gefallen wusste, steht künftig auch deren Landsfrau Madelyn Halteman dem Trainerteam des VCN unter Chefcoach Dirk Groß zur Verfügung.