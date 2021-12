Aktuell nicht in Gefahr ist das Bundesliga-Spiel der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim am Sonntag, 14 Uhr, beim TSV Schwabhausen, ist die Inzidenz in dem Münchner Vorort doch vergleichsweise niedrig. Vor der Halle müssen sich alle Binger Tischtennisspielerinnen allerdings noch einmal einem Corona-Schnelltest unterziehen.