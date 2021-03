Zweimal im Finale: Grenzaus Cristian Pletea tankt in der Heimat Selbstvertrauen

In 15 Einzeln stand Cristian Pletea in dieser Saison für den TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga an der Platte, dreimal durfte er jubeln, zwölfmal musste er seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Die Bilanz könnte durchaus besser sein, denn allzu oft stand sich der 20-jährige Rumäne selbst im Weg. Immer wieder begann zu hadern, statt die Konzentration hoch zu halten, ließ sich von schlechten Bällen zu sehr nach unten ziehen, statt aus gelungenen Aktionen Kraft zu schöpfen. In seinem Heimatland zeigte der junge Grenzauer, was die Verantwortlichen im Verein durchaus wissen: dass er in der Lage ist, bessere Ergebnisse zu erzielen.