Plus Nassau

Zwei souveräne 8:2-Erfolge: TV 1860 Nassau lässt seinen Gegnern keine Chance

Von Stefan Nink

Lesezeit: 1 Minute

Souverän erfüllt der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga Südwest seine Pflicht und wies sowohl den RSV Klein-Winternheim als auch DJK-SV RW Finthen mit 8:2 in die Schranken. Im April wird die Saison mit dem Auswärtsspiel in Berus und der Hausaufgabe gegen Frankenthal abgeschlossen.