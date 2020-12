Archivierter Artikel vom 18.10.2020, 21:25 Uhr

Mainz

Wohlfahrt trotzt langer Pause

Mit dem Tischtennisspielen ist es wie mit dem Fahrradfahren – man verlernt es nicht. Diese These unterstrich Sabrina Wohlfahrt von der TTG Hargesheim/ Roxheim beim Saison-Auftakt ihres Teams in der Verbandsoberliga. Seit Februar hatte die Nummer eins der Hargesheimerinnen keinen Schläger mehr in der Hand gehabt. Bei der klaren und eingeplanten 1:11-Niederlage beim Titelfavoriten DJK SV RW Finthen holte sie aber sämtliche fünf TTG-Sätze. „Sabrina hat einfach ein tolles Händchen. Absolut bemerkenswert, wie sie sich ein bisschen einspielt und dann solche Leistungen abruft“, erklärte TTG-Sprecherin Hannelore Huber.