Wirgeser Talent Johanna Braun schlägt bei DM in Wiesbaden auf

Es ist eines der wichtigsten Turniere im Kalender für den Tischtennisnachwuchs: die deutschen Meisterschaften der Jugend. An diesem Wochenende haben die Mädchen und Jungen der Altersklasse 15 nach zwei Jahren Abstinenz wieder die Möglichkeit, sich diese beehrten Titel zu sichern. Austragungsort ist die moderne Halle am Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden.