Plus Wirges

Wirges behält in engen Spielen den Durchblick: Neu formierte Mannschaft des TTC startet mit Heimsieg

i Das neu formierte Quartett des TTC Wirges erwischte einen Start nach Maß. Janus Horn, Walli Asghir-Gill, Vincent Schwickert und Dominic Stendebach (von links) fertigten Nünschweiler mit 9:1 ab. Foto: Michel Müller

Mit neuen Gesichtern und nach dem Abstieg der TTG Mündersbach/Höchstenbach und des TuS Weitefeld-Langenbach als einziger Westerwälder Vertreter ist die erste Mannschaft des TTC Wirges in die Saison der Tischtennis-Oberliga Südwest gestartet – und das äußerst erfolgreich. In eigener Halle setzte sich das Team um Mannschaftsführer Michel Müller mit 9:1 gegen den TTC Nünschweiler durch und reihte sich damit in der Tabelle auf Platz vier ein.