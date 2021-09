An diesem Samstag starten die Tischtennis-Frauen der ASG Altenkirchen in die Saison 2021/22. Dabei treten sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft in anderen Spielklassen an, als sie in der äußerst kurzen Vorsaison taten. Dabei zog sich die erste Garde wie bereits vor zwei Jahren erneut aus der Oberliga Südwest in die Verbandsoberliga zurück, in der sie heute ab 15 Uhr beim VfR Simmern um die ersten Punkte der neuen Runde spielt.