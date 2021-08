Plus

Mit ihren packenden Spielen bei den Olympischen Spielen in Tokio haben Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska beste Werbung für ihren Sport betrieben. Dafür wurden sie am Ende mit Medaillen in Bronze im Einzel und Silber für die Mannschaft belohnt – und obendrein mit viel Aufmerksamkeit und sogar jeder Menge Sendezeit im TV. Klar, wer solche Leistungen bringt, mag man denken. Doch so klar ist das nicht, wie sie auch beim TTC Zugbrücke Grenzau wissen.