Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 15:03 Uhr

Region

Westerwälder Oberligisten legen richtig los

Zum ersten Mal in der noch jungen Saison sind an diesem Wochenende alle Westerwälder Teams in der Tischtennis-Oberliga Südwest im Einsatz. Während der TTC Grenzau II um Pawel Foltanowicz (Foto) nach der 3:9-Auftaktpleite in Nassau nun gegen den TuS Weitefeld-Langenbach die ersten Punkte holen will (Sa., 19 Uhr), steigt Nachbar Sportfreunde Höhr-Grenzhausen mit der Auswärtspartie beim TSV Wackernheim (Sa., 18 Uhr) erst in die Runde ein. Neuling TTC Wirges, der vor zwei Wochen bereits beim SV Windhagen punktete (6:6), eröffnet den aktuellen Spieltag in eigener Halle im Westerwald-Duell gegen den TuS Weitefeld-Langenbach (Sa., 14 Uhr), der ebenfalls erst jetzt loslegt.