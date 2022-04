Für den TuS Weitefeld-Langenbach steht am Samstagabend nicht nur der Saisonausklang in der Tischtennis-Oberliga Südwest, sondern offenbar bis auf Weiteres auch der Abschied aus der fünfthöchsten deutschen Spielklasse an. Über lange Jahre hinweg waren die Westerwälder eine feste Größe in der Oberliga, aber damit scheint jetzt Schluss zu sein. Die Weitefelder werden ihre 1. Männermannschaft zur Saison 2022/23 wohl eine Etage tiefer in der Verbandsoberliga melden.